مصر.. فشل صفقة شراء "بلتون" لـ "سي آي كابيتال"

قالت مصادر في سوق المال المصري لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد اتفق مع شركة "بلتون" المالية التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، على عدم المضي قدما في صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال" التابع للتجاري الدولي.

وعزت المصادر فشل الصفقة إلى "طول الفترة الزمنية للحصول على عدم الممانعة (موافقة) من الرقابة المالية على إتمام الاستحواذ".

وكان البنك التجاري الدولي قد وقع في فبراير اتفاقا لبيع وحدته "سي.آي كابيتال" إلى بلتون التابعة لأوراسكوم للاتصالات المملوكة لساويرس، مقابل 924 مليون جنيه مصري (104.05 مليون دولار).

وقام الطرفين بمد أجل الصفقة 5 مرات بسبب عدم الانتهاء من بعض الطلبات المبدئية للهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قد قال في تصريحات لرويترز في إبريل إن "الهيئة أجلت الموافقة على الصفقة لأسباب من بينها إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمها ساويرس المساهم المسيطر على بلتون للهيئة، عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وجلوبال تليكوم".

وقالت أوراسكوم في مايو: "المساهم الرئيسي (ساويرس) أبلغ الشركة أنه قدم لسوق المال كل الأوراق والمستندات التي تؤيد وتدعم صحة وسلامة موقفه، وطلب التصالح لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون استصدار عدم الممانعة على الصفقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية".

وأخبر سامي رئيس هيئة الرقابة المالية لرويترز في أبريل بأنه "عند إتمام المصالحة مع أوراسكوم للاتصالات ستستأنف الهيئة دراسة عرض استحواذ بلتون على سي.آي كابيتال".