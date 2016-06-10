أسهم أوروبا تهبط متأثرة بتراجع سهمي "فودافون" و"ايسنترا"

هبطت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي متأثرة بخسائر الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية في حين هوى سهم ايسنترا للمنتجات البلاستيكية بعد تحذير الشركة من انخفاض الأرباح.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 والمؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية بنحو 1% لكل منهما عند الإغلاق.

وكان سهم ايسنترا من أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 ، إذ انخفض بشكل حاد بنسبة 27.7 % بعد تحذير الشركة من انخفاض أرباح العام بأكمله بسبب أوضاع السوق الصعبة في قطاع منتجات منقيات المياه وتأجيل بعض المشروعات الكبيرة.

وأثر تراجع أسعار النفط على أسهم شركات النفط والغاز. وأقبل المتعاملون على جني الأرباح بعد ثلاث جلسات من المكاسب برغم أن أسعار الخام ظلت قرب أعلى مستوياتها هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 لقطاع البنوك، وهو أسوأ القطاعات أداء هذا العام، بنسبة 1.3 %.

وأثر سهم فودافون على أسهم الاتصالات بعدما خسر 4.9 % ليصبح ثالث أكبر الخاسرين على المؤشر يوروفرست 300 بعد أن جرى تداوله بدون الحق في توزيع أرباح.