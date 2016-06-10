الذهب قرب أعلى سعر في 3 أسابيع

تراجع الذهب تراجعا طفيفا، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار من مستوياته المنخفضة المسجلة في الفترة الأخيرة، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أعلى سعر في ثلاثة أسابيع، ومازال يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

والمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا في صعود منذ يوم الجمعة الماضي، وارتفع نحو 2% هذا الأسبوع إثر بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية، وتصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1265.46 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن لامس أمس الخميس أعلى مستوياته منذ 18 مايو، عندما سجل 1271.31 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية 0.3% إلى 1268.50 دولار.

ولامست الفضة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم، ويتجه المعدن لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 29 أبريل. ونزل السعر الفوري 0.40% إلى 17.21 دولار للأوقية بعد أن صعد أكثر من 5% هذا الأسبوع.

ويتجه البلاتين والبلاديوم لمواصلة المكاسب للأسبوع الثاني.