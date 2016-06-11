الذهب يقفز 2% لـ1273 دولارا كأعلى مستوى في 3 أسابيع

تعافى سعر الذهب ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في 3 أسابيع بدعم عزوف المستثمرين على المخاطرة الذي عزز الإقبال على المعدن النفيس ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.



وارتفع الذهب- الذي يعتبر ملاذا آمنا- الجمعة بنحو 2%، هذا الأسبوع إثر بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية قلصت توقعات رفع الفائدة.



وبحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4%، إلى 1273.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد في وقت سابق إلى 1277.70 دولار للأوقية أعلى سعر له منذ 18 من مايو.



وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.3%، عند التسوية إلى 1275.90 دولار للأوقية.



ولامست الفضة أعلى مستوى في 3 أسابيع ونصف في وقت سابق من الجلسة عند 17.37 دولار للأوقية. وارتفع السعر الفوري 0.1%، إلى 17.30 دولار للأوقية.



وهبط البلاتين 0.7%، إلى 991.40 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 2.8%، إلى 542.50 دولار للأوقية.