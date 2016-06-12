روسيا: خفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أشهر

خفض المصرف المركزي الروسي معدلات الفائدة الرئيسية الجمعة للمرة الأولى منذ عشرة اشهر إلى 10,5%، واعتبر أن الانتعاش الاقتصادي أصبح "وشيكا" مراهنا على تباطؤ في نسبة التضخم.

ولاحظ المصرف في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، "الاتجاه إلى تضخم أكثر استقرارا، وانخفاض التوقعات ومخاطر التضخم ضمن اطار انتعاش اقتصادي وشيك"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأبدى "ثقة أكبر" بشأن التباطؤ في معدل التضخم السنوي المستقر على نحو 7,3% مقابل 15% خلال الجزء الأكبر من العام الماضي. واعتبر أن أسعار النفط انتعشت في الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الروبل وتجنب صدمة تضخم جديدة.

وأكد أنه سيتم "النظر في امكانية خفض جديد لمعدلات الفائدة وفقا لتقييم مخاطر التضخم".وكان معدل الفائدة 11% في أغسطس الماضي.

وتشكل معدلات الفائدة عبئا ثقيلا بالنسبة للشركات والأسر، والمعدلات الحالية موروثة من الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والعقوبات التي يفرضها الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.

