"قطر للاستثمار" يشتري برجا تجاريا بـ2.5 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، إن "جهاز قطر للاستثمار" قد خاطب بنوكاً للحصول على قرض تصل قيمته إلى ملياري دولار، لتمويل صفقة شراء برج Asia Square Tower1 في سنغافورة.

وأضافت المصادر لوكالة "بلومبرغ" أن الصندوق السيادي القطري قد عقد مباحثات مبدئية مع البنوك لتمويل صفقة شراء البرج التجاري، والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي، بمبلغ قياسي يصل إلى 2,5 مليار دولار.

يشار إلى أن صفقة شراء برج Asia Square Tower 1 الذي تملكه شركة Black Rock هي الأكبر من نوعها في تاريخ سنغافورة.

يذكر أن الصندوق السيادي القطري يستثمر نحو 38 مليار دولار في مجموعة من العقارات في عددٍ كبير من الدول، تتضمن استثمارات بـ 22 مليار دولار في عقارات مكتبية، بالإضافة إلى 7,5 مليار دولار في عقارات فندقية.