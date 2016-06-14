الإسترليني يواصل هبوطه مع تقدم مؤيدي الخروج من الاتحاد

هبط الجنيه الإسترليني 1% أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي واصلت فيه العملة البريطانية خسائرها أمام اليورو بعدما أظهرت استطلاعات للرأي تنامي التأييد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبيل إجراء استفتاء على ذلك الأسبوع المقبل.

وقلصت أسواق المراهنات فرص بقاء البلاد في عضوية الاتحاد الأوروبي مما خلق حالة من القلق بين المستثمرين، إذ تراجعت الاحتمالات الضمنية بالتصويت لصالح البقاء في عضوية الاتحاد إلى نحو 57 بالمئة اليوم الثلاثاء بانخفاض بنحو 20 نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي، بحسب شركة "بت فير" للمراهنات.

وأظهرت نتيجة استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لصالح صحيفة تايمز البريطانية تأييد 46 بالمئة للخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل 39 بالمئة أيدوا البقاء في عضوية الاتحاد، و11 بالمئة لم يقرروا بعد وأربعة بالمئة قالوا إنهم لن يصوتوا في الاستفتاء.

وهبط الجنيه الإسترليني واحدا بالمئة إلى 1.4124 دولار بما يزيد قليلا عن أدنى مستوى في ثمانية أسابيع البالغ 1.4117 دولار الذي سجله أمس الاثنين، في حين ارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 79.96 بنس، وانخفض الجنيه الاسترليني 1.5 بالمئة أمام الين إلى 149.22 ين، مسجلا أدنى مستوى أمام العملة اليابانية في نحو ثلاث سنوات.