الذهب مستقر عند 1285 دولاراً قبيل بيان المركزي الأميركي

استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، بعدما لامس مستوى هو الأعلى في نحو ستة أسابيع في الجلسة السابقة في الوقت الذي تترقب فيه السوق بيان لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط مخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تلقي جانيت يلين رئيسة المجلس كلمة لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم، بعد انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي استمر على مدار يومين.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير لشهر آخر على الأقل حتى على الرغم من أن مبيعات التجزئة القوية في مايو توحي بأن النمو الاقتصادي يكتسب المزيد من الزخم رغم التباطؤ الحاد في خلق فرص العمل.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت غرينتش لم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1285.06 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى منذ السادس من مايو عند 1289.80 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر أيضا في العقود الأميركية الآجلة عند 1288.40 دولار للأونصة.

ويتأثر الذهب برفع أسعار الفائدة الذي يؤدي لزيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر فائدة.

في الوقت ذاته قد يؤدي استفتاء سيجرى يوم 23 يونيو حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى عودة الكساد في أوروبا مما يفرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، وبالتالي يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم تسجل الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 17.38 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى منذ 11 مايو أمس الثلاثاء عند 17.49 دولار للأونصة.

ولامس البلاديوم أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 529.97 دولار للأونصة في وقت سابق من جلسة اليوم الأربعاء قبل أن يجري تداوله بزيادة 1.2 بالمئة عند 539.30 دولار للأونصة.

وقفز البلاتين 0.7 بالمئة إلى 980.16 دولار للأونصة.