العالم بأسره ينتظر "جانيت يلين" مساء اليوم!

تترقب الأسواق العالمية والأوساط الاقتصادية بيان لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تلقي جانيت يلين رئيسة المجلس كلمة لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم، بعد انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي استمر على مدار يومين.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير لشهر آخر على الأقل حتى على الرغم من أن مبيعات التجزئة القوية في مايو توحي بأن النمو الاقتصادي يكتسب المزيد من الزخم رغم التباطؤ الحاد في خلق فرص العمل.

وكانت يلين قد قالت قبل أيام إن من المرجح رفع أسعار الفائدة قريباً نظرا لأن "العوامل الاقتصادية الإيجابية طغت على السلبية" في الولايات المتحدة وإن كان تقرير الوظائف الضعيف الشهر الماضي يحتاج لإمعان النظر فيه.

وأكدت يلين على أن مفاجآت قد تحدث وتغير توقعاتها لأسعار الفائدة.

غير أن كلمتها اتسمت بالتفاؤل بشكل عام، إذ أشارت إلى أربعة مخاطر تحدق بالاقتصاد الأميركي هي تباطؤ الطلب والإنتاجية والتضخم والمخاطر الخارجية قبل أن تقلل من شأن تلك المخاطر.