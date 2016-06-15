MSCI ترفض إدراج الأسهم الصينية في مؤشرها العالمي

قالت شركة مورغان ستانلي MSCI الأميركية لمؤشرات الأسواق، إنها لن تضيف الأسهم الصينية إلى مؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة.

وهي السنة الثالثة على التوالي التي تقرر فيها الشركة عدم إدراج الأسهم الصينية من الفئة (أ) في مؤشرها.

وفسرت MSCI تلك الخطوة بأن الصين عليها أن تحقق قدراً أكبر من التقدم في تحرير أسواقها المالية، خصوصاَ فيما يتعلق بتقييد تحويلات الأرباح والقيود على إصدار الأدوات المالية الجديدة.



وخيَب القرار توقعات مسؤولين صينيين، كانوا يأملون بأن إدراج الأسهم المحلية في مؤشر MSCI سيفتح الباب لتدفقات مالية تصل إلى 400 مليار دولار من مديري الأصول وصناديق معاشات التقاعد، إضافة لشركات التأمين، إلى أسواق الأسهم في الصين على مدى السنوات العشر القادمة.

وأعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي عن السماح للمستثمرين الأميركيين للمرة الأولى بالاستثمار في الأسهم الصينية من الفئة A وحددت السقف بـ 38 مليار دولار.

وقال ريمي برياند، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس العالمي للبحوث في MSCI في بيان أمس الثلاثاء: "المؤسسات الاستثمارية الدولية تشير بشكل واضح إلى أنها تتطلع لأن ترى المزيد من التحسينات في انفتاح سوق الأسهم الصينية من الفئة (أ)، قبل إدراجها في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة".