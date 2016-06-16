أسبوع "دام" يكبد بورصة مصر خسائر بـ10 مليارات جنيه

تكبدت البورصة المصرية خسائر أسبوعية حادة، ورفعت الأسهم إجمالي خسائرها لتتجاوز نحو 10 مليارات جنيه على مدار جلسات الأسبوع.

وشهدت جلسات الأسبوع غيابا تاما للسيولة، كما تسببت المبيعات العنيفة للمؤسسات والصناديق في زيادة الخسائر وعودة المؤشرات إلى الأداء العرضي المائل للهبوط.

وقالت مدير التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن القلق والترقب يسيطران على المتعاملين، ومع استمرار الصناديق والمؤسسات نحو البيع فقد تسبب ذلك في ارتفاع الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية، هذا بالإضافة إلى ما أثير مؤخراً حول وجود تلاعب في تداولات الأسهم.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، قد أعلنت أمس، عن نجاح مسؤولي إدارة التفتيش بالهيئة، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة في الكشف عن مجموعة من المتهمين بالتلاعب بالبورصة وممارسة نشاط السمسرة في الأوراق المالية بدون ترخيص داخل إحدى شركات العقارات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى ورود معلومات حول قيام عدد من المتلاعبين بالبورصة بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية بدون ترخيص ويتخذون من إحدى شركات العقارات مقرا لمزاولة نشاطهم، لافتًا إلى أنه عقب التأكد من المعلومات تم إعداد حملة بالتعاون مع مباحث الأموال العامة للتفتيش على مقر الشركة وتم القبض على المتهمين.

وشهدت البورصة المصرية مطلع الأسبوع الجاري موجة عنيفة من التراجع عقب إعلان شركة بلتون المالية القابضة، الخميس الماضي، عدم السير في إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "سى آي كابيتال" التابعة للبنك التجاري الدولي - مصر، وكذلك الأنباء التي ترددت حول القبض على عدد من كبار المتلاعبين بالبورصة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع نحو 10.2 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.49%، ليصل إلى مستوى 399.1 مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 409.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.33% تعادل نحو336 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 7420 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بنحو7756 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.48% فاقد نحو 13 نقطة، بعدما أنهى جلسة اليوم عند مستوى 360 نقطة، مقابل نحو 373 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.16% فاقداً نحو 25 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 766 نقطة بنهاية جلسة تعاملات اليوم، مقابل نحو 791 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، فما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المؤسسات والصناديق نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد نحو الشراء.