استفتاء بريطانيا يهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في 4 أشهر

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع اتجاه المؤشرات الرئيسية في المنطقة لتسجيل أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر بسبب مخاوف تتعلق بالاستفتاء الذي ستجريه بريطانيا الأسبوع المقبل على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.



وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.4%، في حين تراجع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.3 % واقترب المؤشران من أدنى مستوى لهما في أربعة أشهر.



وسجل سهما بنك يو.بي.إس وكريدي سويس أداء ضعيفا لينخفضا أكثر من 2% بعد إعلان البنك الوطني السويسري المركزي أن البنكين سيحتاجان على الأرجح لجمع رأس مال إضافي بقيمة 10 مليارات فرنك سويسري لسد متطلبات دعم جديدة.

وهبطت الأسهم الآسيوية أيضا بعد إحجام بنك اليابان المركزي عن اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.

وتراجعت الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي، ولمح إلى أنه ما زال يخطط لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي على الرغم من أن المجلس استبعد رفع سعر الفائدة بشكل فوري.



وأقرت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين بأن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد عوامل اتخاذ أحدث قرار بخصوص سعر الفائدة قائلة إن استفتاء يوم 23 يونيو سيكون له "آثار على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية."