"الفرنسي كابيتال" ترفع السعر المستهدف لسهم "الكهرباء"

أبقت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" على توصيتها لسهم "السعودية للكهرباء" مع رفع سعره المستهدف من 19.65 ريال إلى 31 ريالا.

وأشارت إلى أنه لو كانت هناك شركة واحدة ستتأثر بشكل مباشر من برنامج التحول الوطني ستكون "السعودية للكهرباء" وذلك نتيجة إما لخفض الدعم أو الخصخصة، مبينة أنها ترى أن رفع التسعيرة شرط أساسي مسبق لعملية الخصخصة والتي بدونها ستصبح الأخيرة نظرية فقط.

وتوقعت ارتفاع إيرادات الشركة بمقدار 2.5 مرة عن مستوى العام 2015 بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن زيادة التسعيرة سيكون لها تأثير إيجابي على قائمة الدخل والذي من الممكن أن يؤدي لارتفاع صافي الربح بمقدار كبير.

وقالت إنها تعتقد أن تقسيم الشركة بحيث تتحول لشركة قابضة وتفصل أعمال توليد الطاقة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، والذي يمكن أن ينتج عنه قيمة إضافية نتيجة تخفيض تكاليف التشغيل ومصاريف الموظفين.

و ألمحت إلى أن احتمال ارتفاع أسعار الكهرباء أصبح كبيرا لكن مقدار الرفع لا يزال غير واضح.