الذهب يرتفع بانخفاض الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، بعدما تكبد أكبر خسائره في ثلاثة أسابيع أثناء الجلسة السابقة المتقلبة التي شهدت ارتفاع المعدن لأعلى مستوياته في نحو عامين قبل أن يتخلى عن مكاسبه.



وتجاوز الذهب وهو من الأصول الآمنة مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الخميس، وبلغ 1315.55 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2014، قبل أن يهبط 1% عقب تعليق حملة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل بعد مقتل نائبة بالبرلمان بالرصاص.



وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1284.41 دولار للأوقية، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش. وصعد المعدن الأصفر 1% منذ بداية الأسبوع.



ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.8% إلى 1287.70 دولار للأوقية.



وقد يتلقى المعدن الأصفر مزيدا من الدعم إذا أدى التصويت في استفتاء 23 يونيو على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة أوروبا لدائرة الركود مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.



وصعد بنك انجلترا المركزي تحذيراته من تداعيات الاستفتاء قائلاً إنه قد يضر الاقتصاد العالمي، وإن احتمالات استمرار هبوط الجنيه الاسترليني ستتزايد على ما يبدو في حالة التصويت لصالح الخروج.



وتراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة، وهو ما يجعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.5% إلى 17.39 دولار للأوقية اليوم، ولم يطرأ عليها تغير يذكر على مدى الأسبوع، بعد أن هبط المعدن 2% أمس الخميس متكبدا أكبر خسائره اليومية في نحو شهر.



ويتجه البلاتين والبلاديوم لتسجيل هبوط أسبوعي رغم ارتفاعهما اليوم 1.7% و2% على التوالي.