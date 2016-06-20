الإسترليني يتجه صوب أكبر مكسب يومي منذ الأزمة العالمية

صعد الجنيه الإسترليني 2% أمام الدولار، اليوم الاثنين، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب يومي في أكثر من سبع سنوات، مع انحسار المخاوف من أن يصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو.



وجرى استئناف حملة الاستفتاء أمس الأحد، بعد توقفها ثلاثة أيام عقب مقتل نائبة بريطانية مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وأظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي نشرت نتائجها مطلع الأسبوع اكتساب معسكر المؤيدين للبقاء دفعة قوية، لكن الصورة العامة ما زالت تشير إلى انقسام الآراء.



ومع تغير اتجاه المراهنات لتشير اليوم الإثنين إلى احتمال نسبته 25% لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انخفاضاً من نحو 40% يوم الخميس الماضي، سجلت تكلفة التحوط من التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف هبوطا حادا.



وزاد الاسترليني 2.1% إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.4673 دولار، قبل أن يتراجع إلى 1.4652 دولار، ليتجه بذلك إلى تحقيق أكبر مكاسبه اليومية منذ الأزمة المالية العالمية في مارس 2009.



وقفزت العملة البريطانية 1.7% لتبلغ أعلى مستوى لها في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 77.315 بنس لليورو.