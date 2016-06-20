الذهب يهبط أكثر من 1% مع انحسار المخاوف بشأن الاتحاد

نزل الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين ليواصل تراجعه من قرب أعلى مستوى في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي إذ أظهرت استطلاعات رأي أن البريطانيين قد يختارون البقاء في الاتحاد الأوروبي.



وأظهرت ثلاثة استطلاعات رأي قبل الاستفتاء الذي يجري يوم الخميس المقبل أن المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي اكتسب بعض الزخم رغم أن الصورة العامة لا تزال تشير لانقسام الناخبين بالتساوي.



وأدى انحسار المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصعود الأسهم الأسيوية والجنيه الاسترليني وزاد من الإقبال على المخاطرة ما أضر بالذهب.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1283.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى منخفضا عند 1280.15 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وأغلق الذهب مرتفعا 1.5% يوم الجمعة ليسجل أكبر مكسب يومي منذ الثالث من يونيو/حزيران. وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى منذ اغسطس 2014 خلال تعاملات الخميس الماضي.



ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1287.30 دولار.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.7% إلى 17.35 دولار للأونصة وفقد البلاتين 0.1% إلى 966.49 دولار.



وصعد البلاديوم 0.8% إلى 535.72 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الجمعة أقل مستوى منذ 25 مايو.

