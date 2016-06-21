الـBrexit سيكبد الإسترليني خسائر تفوق "الأربعاء الأسود"

قال جورج سوروس الملياردير الذي اكتسب الشهرة بمراهنته ضد الجنيه الإسترليني في 1992 إن تصويت البريطانيين يوم الخميس القادم لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيوقد شرارة تراجع أكبر وأشد تدميرا للجنيه الإسترليني من انخفاض "الأربعاء الأسود".

وكان سوروس قد راهن بنجاح في 1992 على أن الإسترليني مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية مقابل المارك الألماني مجبرا رئيس الوزراء آنذاك جون ميجور على سحب الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال سوروس في مقال نشرته صحيفة غارديان إن الإسترليني سيتراجع في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 15% على الأقل وربما أكثر من 20% إلى أقل من 1.15 دولار، مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 1.46 دولار.

وكتب سوروس (85 عاما) "أتوقع لهذا التراجع أن يكون أكبر وأشد تدميرا من تراجع سبتمبر أيلول 1992 الذي بلغ 15% عندما حالفني الحظ لتحقيق ربح كبير لمستثمري صندوق التحوط الذي كنت أديره."

وقال سوروس الذي يحتل المرتبة الثالثة والعشرين على قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم بثروة قدرها 24.9 مليار دولار إن بنك إنجلترا المركزي سيخفض أسعار الفائدة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن أدوات السياسة النقدية المتبقية لتخفيف الركود الاقتصادي أو تراجع أسعار المنازل البريطانية ستكون قليلة.

وأشار أيضا إلى عجز "كبير جدا" في ميزان المعاملات الجارية البريطاني واستبعد أن يحسن تراجع قيمة العملة القطاع الصناعي لأن عدم التيقن سيثني عن القيام باستثمارات جديدة أو توظيف عمال.

وقال سوروس المجري المولد إن تراجع الإسترليني سيضاهي ما حدث في 1967 عندما خفض رئيس الوزراء آنذاك هارولد ولسون قيمة العملة إلى 2.40 دولار من 2.80.

وقال سوروس إن المضاربين سيرغبون في استغلال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتربح.

وقال "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل بعض الناس أغنياء جدا - لكن معظم الناخبين سيصبحون أشد فقرا بكثير."