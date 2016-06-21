هيئة السوق المالية تدين "الجبرين" وتغرّمه 80 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية بالسعودية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضدّ سليمان بن عبدالله بن سليمان الجبرين، وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، في تداولات أسهم شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، حيث شكلّت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً.

وتمّ فرض غرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال، بالإضافة إلى إلزام إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره مليونان وأربع مئة وتسعة وسبعون ألف ريال، مقابل المكاسب غير المشروعة، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المُدان.