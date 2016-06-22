الذهب ينزل لأدنى مستوى في أسبوعين قبيل استفتاء بريطانيا

لامس الذهب أدنى مستوياته في أسبوعين، اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الآسيوية في ظل مؤشرات على أن بريطانيا ستصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر غدا الخميس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1266 دولارا للأونصة بعدما لامس أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو عند 1261.01 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1268.30 دولار للأونصة.

وهبط المعدن الأصفر نحو 2% أمس الثلاثاء في أكبر خسارة يومية له خلال شهر بعد أن أظهر استطلاعان للرأي أن هناك احتمالات متزايدة باختيار بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وإذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو، فإن ذلك قد يعيد أوروبا إلى الركود بما يفرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، ومن ثم يعزز إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وقال بعض المحللين إن من المبكر جدا استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد تماما.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.24 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 554 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 981 دولارا للأونصة.