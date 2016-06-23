أسهم أوروبا ترتفع مع بدء التصويت في استفتاء بريطانيا

صعدت الأسهم الأوروبية، صباح اليوم الخميس، مع ارتفاع أسهم شركات التعدين، متشجعة بمكاسب أسعار النحاس، في حين يتوقع الكثير من المستثمرين أن تصوت بريطانيا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، ويوروفرست 300 بنسبة 0.5% لكل منهما في اليوم الخامس على التوالي من المكاسب.

وجاء أداء سهم شركة تيسكو لمبيعات التجزئة أفضل من أداء السوق عموما، حيث زاد 3% بعد إعلان نمو مبيعاته الأساسية في بريطانيا للربع الثاني على التوالي.

وبدأ التصويت اليوم الخميس على استفتاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأظهرت غالبية استطلاعات الرأي تقارب النسب بين معسكري "البقاء" و"الخروج"، وإن كان المراهنون يرجحون كفة بقاء بريطانيا في الاتحاد.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية 0.7%، كما صعد الجنيه الإسترليني في أسواق العملات. وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5% وداكس الألماني 0.6%.