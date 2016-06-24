الإسترليني يقلص خسائر أوصلته لأدنى مستوى في 31 عاماً

قلص الجنيه الإسترليني خسائره مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بعدما هوى بنسبة 10% لأدنى مستوى له في 31 عاماً، وذلك بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه ظل منخفضا أكثر من 7% في ظل غموض شديد بالسوق.

وجرى تداول الإسترليني في أحدث تعاملات منخفضا 7.37% مقابل الدولار عند 1.3765 دولار، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ ما قبل اتفاق بلازا عام 1985 عند 1.3228 دولار. وقال متعاملون إن تصريحات مارك كارني، محافظ بنك انجلترا المركزي، بأن البنك مستعد لتقديم دعم إضافي ساعدت الإسترليني على التعافي.

وقلص اليورو خسائره أيضا مقابل الدولار، بعدما لامس أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية في ثلاثة أشهر ونصف، عند 1.0914 دولار، وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 2.4% عند 1.1112 دولار.

ومن المتوقع أن يواجه اليورو مصاعب أكبر في ضوء المخاوف بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعزز الغموض كلا من الدولار والين اللذين استفادا من الإقبال عليهما باعتبارهما استثمارات آمنة.

وارتفع الدولار بشكل حاد أمام اليورو والإسترليني. لكن في أحدث تعاملات جرى تداوله منخفضا 3.5% مقابل الين عند 102.38 ين، بعدما لامس أدنى مستوى في عامين ونصف عند 99.11 ين.

وربما حدت التكهنات بشأن تحركات المركزي الياباني من تقدم الين، لكن الدولار لا يزال في طريقه لتكبد أكبر خسارة يومية مقابل الين في أكثر من ست سنوات.

وارتفعت العملة الأميركية في أحدث تعاملات 1.2% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9696 فرنك، بعدما أصبح البنك الوطني السويسري أول البنوك المركزية الكبرى التي تتدخل لخفض قيمة عملتها.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية - في أحدث تعاملات بـ 1.96% إلى 95.358 بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر 96.703.