الذهب الرابح الأكبر من Brexit بأعلى مكاسب منذ عامين

قفز سعر الذهب بنحو 8% مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من عامين اليوم الجمعة، بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الذهب وغيره من الأصول التي تعتبر ذات مخاطر أقل.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 5.5% إلى 1323.85 دولار للأوقية الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1358.20 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2014.



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 65.6 دولار إلى 1328.7 دولار للأوقية، بعدما قفز في وقت سابق إلى 1362.60 دولار للأوقية.



وقفز الذهب المسعر بالجنيه الإسترليني 14.5% في أحدث تعاملات إلى 965.8 جنيه، بعدما صعد إلى 1019.03 جنيه للأوقية. وزاد الذهب المسعر باليورو 9.5% إلى 1195.2 يورو للأوقية، بعدما ارتفع إلى 1244.34 يورو في وقت سابق.



وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 3.7% إلى 17.91 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.7% إلى 985.05 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 2.5% إلى 549.25 دولار للأوقية.

ودفع تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للاستقالة، ووجه أكبر ضربة للمشروع الأوروبي لتعزيز الوحدة منذ الحرب العالمية الثانية.



وأظهرت نتائج استفتاء بريطانيا تصويت نحو 52% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل 48% صوتوا لصالح البقاء. وأحدث التصويت أكبر صدمة مالية عالمية منذ أزمة 2008 وهذه المرة مع وصول أسعار الفائدة في العالم إلى الصفر بالفعل أو بالقرب منه بما يحرم صناع السياسات من وسائل مواجهة هذه الصدمة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 5.1% إلى 1319.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1358.20 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس 2014.