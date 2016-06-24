اندماج بورصتي لندن وألمانيا ماضٍ رغم خروج بريطانيا

تعهدت بورصة لندن ونظيرتها الألمانية (دويتشه بورصه) اليوم الجمعة، بالمضي قدما في عملية اندماج قيمتها 30 مليار دولار على الرغم من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت البورصتان إن نتيجة الاستفتاء لم تغير المنطق الاستراتيجي لعملية الاندماج، وإنهما ستواصلان السعي للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على العملية.

ودعا مجلسا إدارة البورصتين المساهمين إلى تأييد الاتفاق.

وقال رئيس البورصة الألمانية يواكيم فابر في بيان: "نحن مقتنعون بأن أهمية الدمج المقترح للبورصة الألمانية وبورصة لندن زادت أكثر لعملائنا وسيمنحهم الأمر مزايا هم ومساهمينا".

ومن المقرر أن يصوت مساهمو بورصة لندن على عملية الدمج خلال اجتماع الجمعية العمومية في الرابع من يوليو. وبإمكان مساهمي البورصة الألمانية طرح أسهمهم حتى 12 من نفس الشهر.

وهبطت أسهم "دويتشه بورصه" 8.7% بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، مقابل انخفاض نسبته 7.4% لمؤشر "داكس" الألماني للأسهم القيادية في حين هوى سهم بورصة لندن 12.8%.