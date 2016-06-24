موديز: خروج بريطانيا يؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا، وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد.

وقالت الوكالة في بيان: "هذه النتيجة تحمل في طياتها فترة طويلة من الضبابية بشأن السياسات ستفرض ضغوطاً على الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة المتحدة"، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وأضاف: "زيادة الضبابية ستقلص تدفق الاستثمارات والثقة على الأرجح، بما يضغط على آفاق النمو في المملكة المتحدة، وهو ما يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للديون السيادية وديون المصدرين الآخرين للسندات في المملكة المتحدة".

والمملكة المتحدة حاصلة على تصنيف يقل درجة واحدة عن ‭‭‭AAA‬‬‬ من وكالة "موديز" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من ناحية أخرى، أوضح بيان وكالة Fitch للتصنيف الإئتماني أن النتيجة سيكون تأثيرها سلبياً على معظم القطاعات، نتيجة ضعف النمو الاقتصادي في المدى المتوسط، وعدم اليقين حول استدامة اتفاقيات التجارة الحالية.