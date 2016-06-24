أسهم اليابان أولى ضحايا Brexit وخسائرها الأكبر منذ 2011

تكبدت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها اليومية في أكثر من خمس سنوات اليوم الجمعة، بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثر سلبا على الأسواق المالية، وأثار مخاوف من حدوث صدمة للاقتصاد العالمي الهش بالفعل.



وهوى مؤشر نيكاي القياسي 7.9% ليغلق عند 14952.02 نقطة، بعدما نزل إلى 14864.01 نقطة أثناء الجلسة ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2014، وفقاً لـ "رويترز".



وهذه هي أكبر خسارة يتكبدها المؤشر منذ مارس 2011 حين اضطربت أسواق المال بسبب مخاطر كارثة نووية، عقب زلزال قوي تبعته أمواج مد عاتية (تسونامي).



وكانت الأسواق العالمية عموما قد صعدت في الجلسات الأخيرة بدعم من آمال بتصويت البريطانيين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، رغم أن معظم استطلاعات الرأي أشارت إلى صعوبة التكهن بنتيجة الاستفتاء.



وزادت الضغوط على الأسهم اليابانية مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة مثل الين. ونزل الدولار إلى 99 ينا مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2013.



وهبطت أسهم شركات التصدير بصفة عامة متأثرة بصعود الين إذ خسر سهم بريدجستون كورب 8.5%، وتويوتا موتور 8.7%، وباناسونيك كورب 8.3%.



وعانت أسهم الشركات التي تملك مراكز إنتاج في بريطانيا، حيث هبطت أسهم هيتاشي التي تصنع قطارات في بريطانيا 10.3%، ونيسان موتور التي تصنع سيارات في المملكة المتحدة 8.1%.



ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 7.3% إلى 1204.48 نقطة وهبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 7.3% أيضا لينهي اليوم عند 10869.19 نقطة.



وارتفعت قيمة التداول في السوق إلى 3.338 تريليون ين من 1.57 تريليون ين يوم الخميس.