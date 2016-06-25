روسيا ترفع حيازتها من الذهب وتركيا تخفض مخزونها

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نقلتها رويترز أن روسيا وكازاخستان واصلتا تعزيز احتياطياتهما من الذهب في مايو أيار في حين قلصت تركيا حيازاتها:

- زادت روسيا حيازاتها من الذهب بواقع 4.821 طن إلى 1481.491 طن في مايو ايار 2016.

- رفعت كازاخستان حيازاتها بواقع 3.037 طن إلى 234.623 طن في مايو ايار 2016.

- رفعت روسيا البيضاء حيازاتها بواقع 2.510 طن إلى 42.98 طن في مايو ايار 2016.

- خفض الأردن حيازاته بواقع 5.599 طن إلى 34.526 طن في أبريل نيسان 2016.

- خفضت تركيا حيازاتها بواقع 17.774 طن إلى 464.148 طن في مايو ايار 2016.

- خفضت أوكرانيا حيازاتها بواقع 2.488 طن إلى 24.883 طن في مايو ايار 2016.