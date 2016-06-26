الـBrexit الذي "صعق" أسواق الخليج بخسائر حادة

هوت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأحد في أول رد فعل بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقتفية أثر أسواق الأسهم العالمية التي هوت بشدة في تعاملات الجمعة الماضية.

وتكبدت أسواق الخليج خسائر قوية كانت أشدها في سوق دبي المالي الذي تراجع عند الإغلاق بنسبة 3.25%، إلى مستوى 3258 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.85%، إلى 4416 نقطة.

وقد خفف من حدة تراجع عدد من أسواق الخليج اليوم تصريحات كل من الإمارات والسعودية أن أثر نتيجة الاستفتاء البريطاني سيكون محدوداً على اقتصاداتهما.

وتخشى الأسواق من تعرض الاقتصاد العالمي لهزة قوية مشابهة للأزمة المالية التي اندلعت في 2008.

وفي نهاية تعاملات الجمعة هبط مؤشر داو جونز الصناعي 3.39%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.6%، ومؤشر ناسداك المجمع 4.12%.

وهبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له في 31 عاما كما محا هبوط الأسهم حوالي 650 مليار يورو (726 مليار دولار) من القيمة السوقية للأسهم الأوروبية المدرجة.

سوق السعودية كان أيضا من بين الأسواق الخاسرة اليوم الأحد، حيث أغلق المؤشر على تراجع بنسبة 1.10%، إلى 6478 نقطة، مع هبوط جماعي لغالبية قطاعات السوق.

كما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.11%، إلى 5347 نقطة، وتراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 5.54%، إلى مستوى 6851 نقطة.

وليس أدل على عمق الأزمة التي قد يسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ردة فعل الأسواق الأوروبية على نتائج الاستفتاء، حيث نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 6.6%، كما هبط مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوسع نطاقا بنسبة 7%، مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد منذ 2008.