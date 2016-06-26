اليابان تتأهب بعد "الجمعة الأسود".. وصعود قياسي للين

قالت تومومي اينادا رئيسة مجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم الأحد إنه ينبغي للحكومة اتخاذ خطوات جريئة للتعامل مع ارتفاع الين في أعقاب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ويعد تصريح اينادا أحدث مؤشر على أن الحكومة قد تتدخل للسيطرة على صعود الين.



وذكرت صحيفة نيكي اليومية أن اينادا - التي تمثل موقف الحزب الحاكم من القضايا السياسية - قالت أثناء نقاش مع مسؤولي سياسات من أحزاب أخرى بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "المضاربة والتحركات العنيفة (في أسواق العملة) لها آثار سلبية للغاية. وإذا تطلب الأمر ينبغي ألا تتردد الحكومة في التعامل بما في ذلك التدخل في سوق العملة."



وظلت الأسواق المالية اليابانية في حالة تأهب قصوى بعد صعود الين، الذي يعد ملاذا آمنا إلى 99.00 ين مقابل الدولار يوم الجمعة بعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي المرة الأولى التي يهبط فيها الدولار لأدنى من 100 ين منذ نهاية عام 2013.

ودفع هذا وزير المالية تارو آسو لأن يحذر يوم الجمعة من أن الحكومة ستتعامل وفقا لما يتطلبه الأمر مع التقلبات العنيفة في العملة.