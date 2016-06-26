"صدمة" في البورصة المصرية والأسهم تخسر 17 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية أكبر خسائر يومية خلال جلسة تعاملات اليوم، في أول جلسة لها عقب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

واقتربت خسائر المؤشر الرئيسي من نحو 6%، فيما أوقفت البورصة المصرية التداول على69 سهماً، بعد تراجعها بأكثر من 5% قبل مرور نصف ساعة على تداولات جلسة اليوم.

وشملت الأسهم التي أوقفت إدارة البورصة التداول عليها "المصرية للاتصالات"، و"بالم هيلز"، و"سوديك"، و"هيرميس"، و"مدينة نصر للإسكان والتعمير".

وتوقع محللون أن تتأثر البورصة المصرية سلبياً بنحو كبير (صدمة بسوق المال) بفعل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين في استفتاء يوم الخميس الماضي. ولم تسجل أية أسهم ارتفاعات حتى منتصف جلسة اليوم.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي نحو 17.3 مليار جنيه، حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، بنسبة تراجع تقدر بنحو 4.40%، ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 375.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 392.6 مليار جنيه إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وقال محللون ومتعاملون إن بورصة مصر ستشهد تراجعات كبيرة وصفه البعض بأنه "تسونامي بيعي"، بفعل حالة التوتر والارتباك التي من المتوقع أن تصيب المستثمرين على غرار ما حدث في أغلب أسواق المال العالمية والتي تأثرت سلبياً بفعل حالة عدم اليقين من التأثير الفعلي والحقيقي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.76% تعادل 418 نقطة، ليصل في الوقت الحالي إلى مستوى 6835 نقطة، مقابل نحو 7253 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.06% تعادل نحو 11 نقطة بعدما وصل في الوقت الحالي إلى مستوى 337 نقطة، مقابل نحو 348 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.58% تُعادل نحو 26 نقطة إلى مستوى 720 نقطة، مقابل نحو 746 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.