بورصة مصر تصعد.. والخليج يترقب الأسواق العالمية

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاعات كبيرة، وبدأت مؤشراتها تتعافى من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما تكبدت أكبر خسائر يومية خلال العام الجاري في تعاملات جلسة أمس.

في المقابل، توقع محللون أن تستمر حالة التقلبات بأغلب البورصات وأسواق المال الخليجية خلال جلسة اليوم، في ظل تزايد قلق المستثمرين وترقبهم لاتجاهات الأسواق العالمية، بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتراجع أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على أسواق العملات الرئيسية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، بأول ساعة من تعاملات جلسة اليوم، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.78%، ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 379.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 376.3 مليار جنيه إغلاق تعاملات جلسة أمس الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% تعادل 84 نقطة، ليصل في الوقت الحالي إلى مستوى 6935 نقطة، مقابل نحو 6851 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.91% تعادل نحو 3 نقاط، بعدما وصل في الوقت الحالي إلى مستوى 341 نقطة، مقابل نحو 338 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.80% تُعادل نحو 6 نقاط إلى مستوى 728 نقطة، مقابل نحو 722 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وشهدت الأسهم القيادية ارتفاعاً بمستهل الجلسة، حيث ارتفع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، بنسبة 2.11% عند سعر 40.65 جنيه.

وبلغت قيمة التداول 67 مليون جنيه، عبر التعامل على 16 مليون سهم. واتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 475 ألف جنيه و1.46 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للشراء بصافي 1.93 مليون جنيه.

وفي الأسواق الخليجية، تسببت مبيعات المستثمرين الأجانب في سيطرة اللون الأحمر على شاشات غالبية الأسواق في تعاملات أمس، وسط توقعات بأن تتجه نحو التماسك خلال تعاملات اليوم، وأن تقوم البورصات باستيعاب صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية قد تراجع خلال تعاملات أمس 1.1% إلى 6479 نقطة، وهوى مؤشر بورصة دبي بنسبة 3.3% إلى 3258 نقطة، كما انخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 1.9% إلى 4417 نقطة.

وهوى مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2% إلى 9843 نقطة، كما هبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.1% إلى مستوى 5348 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.7% إلى مستوى 1111 نقطة.

فيما كانت أكبر الخسائر خلال تعاملات جلسة أمس من نصيب البورصة المصرية، التي تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 5.5% إلى مستوى 6852 نقطة.