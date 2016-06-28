أسهم أوروبا ترتفع للمرة الأولى بعد الانفصال البريطاني

ارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في ثلاثة أيام، اليوم الثلاثاء، محاولة التعافي من هبوط حاد منيت به في الجلستين السابقتين بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقفزت أسهم قطاع البنوك في بريطانيا وأوروبا من جديد بعدما عانت من أسوأ أداء في اليومين الأخيرين، وصعد سهم باركليز 6.3%، في حين ارتفع سهم دويتشه بنك 3.5%.

وزادت أسهم فولكس واغن 2.9% بعد أن قالت مصادر إن الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات تقترب من تسوية بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار مع نحو 500 ألف من مالكي السيارات التي تعمل بوقود الديزل في الولايات المتحدة، والجهات التنظيمية هناك بشأن السيارات الملوثة للبيئة.

كما ارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى لتعزز استقرار السوق مع صعود أسعار الخام جراء إضراب محتمل في النرويج، ينذر بخفض الإنتاج في أكبر بلد منتج للنفط في أوروبا الغربية.

وارتفع مؤشر "يوروفرست 300" للأسهم الأوروبية 0.8% عند الافتتاح، في حين صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي 2.1%، و"داكس" الألماني 2% و"فايننشال تايمز" البريطاني 1.6% في التعاملات.