إدراج وتداول لازوردي للمجوهرات في سوق السعودية غداً

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سوف يتم اعتباراً من يوم غد الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم شركة لازوردي للمجوهرات "لازوردي".

وقالت "تداول" في بيان لها، إن شركة لازوردي ستكون ضمن قطاع التجزئة بالرمز 4011 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10%.

وكانت "لازوردي للمجوهرات" قد أعلنت عن طرح 13 مليون سهم، تُمثل 30% من رأسمالها للاكتتاب، وتمت تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات أكثر من 8 مرات.

ويُعد اكتتاب "لازوردي للمجوهرات" ثالث اكتتاب تشهده السوق السعودية خلال العام الحالي، بعد "المستشفى السعودي الألماني" و"اليمامة للصناعات الحديدية".