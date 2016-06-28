شركة بريطانية عملاقة تملك قطر 15% منها..فقدت ثلث قيمتها

فقدت شركة بريطانية عملاقة أكثر من ثلث قيمتها السوقية خلال يومين، متكبدة خسائر باهظة بسبب قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما تبين، بحسب ما رصدت "العربية.نت"، أن الخطوط الجوية القطرية هي أكبر حامل لأسهم هذه الشركة، وهو ما يعني أن الخطوط القطرية تكبدت خسائر حادة في شركة بريطانية واحدة وخلال يومين فقط.

وانهار سهم شركة (IAG.L) فور ظهور نتائج الاستفتاء البريطاني على البقاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضية، حيث كان السعر السوقي للسهم يوم الخميس الماضي يدور حول530 جنيها إسترلينيا، لكنه انهار سريعاً صباح الجمعة الى مستوى 350 جنيها، وواصل رحلة الهبوط الاثنين ليغلق عند مستوى 341 جنيهاً، ليكون بذلك السهم قد تكبد خسائر بأكثر من 35% خلال يومين من التداول فقط.

وشركة (IAG.L) هي الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، وتملك أيضاً شركة طيران "إيبريا" التي تعمل من العاصمة الاسبانية مدريد، إضافة الى أنها تملك ثلاث شركات طيران أخرى، لكن الشركات الخمسة المملوكة لها أوروبية، ويتوقع أن تتأثر عملياتها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا تم فرض ضرائب إضافية في المطارات البريطانية على الشركات الأوروبية، وفرضت أوروبا ضرائب جديدة على الشركات البريطانية.

وبحسب مراجعة أجرتها "العربية.نت" لسجلات الشركة العملاقة فإن الخطوط الجوية القطرية هي أكبر حامل للأسهم فيها على الاطلاق، وتمتلك 15% من أسهم الشركة.

وبفقدان هذه الشركة ثلث قيمتها السوقية خلال يومين، فهذا يعني أنها خسرت نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني، ما يعني أن الخطوط القطرية تكبدت في هذه الشركة وحدها خسارة تزيد عن 400 مليون جنيه إسترليني (540 مليون دولار)، وذلك خلال يومين فقط.

يشار إلى أن بريطانيا تعتبر مركزاً مهماً للاستثمارات الخليجية، وتتوزع استثماراتهم على مختلف القطاعات والمجالات دون أن تقتصر على أسواق الأسهم والسندات والعقارات، بل تمتد حتى الى قطاع التجزئة.

وبخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسود حالة من القلق في أوساط المستثمرين دفعت كثيراً منهم الى تصفية مراكزه الاستثمارية وإعادة التموضع في السوق، تحسباً لمزيد من الهبوط في المستقبل القريب.