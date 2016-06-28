S&P تجرّد بريطانيا من آخر تصنيفاتها الممتازة

بعد أيام قليلة على التصويت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، خسرت بريطانيا آخر تصنيفاتها الممتازة، إذ جرّدتها وكالة "ستاندرد أند بورز" من درجتين ليصبح تصنيفها AA مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني احتمال إقدام الوكالة على المزيد من الخفض للتصنيف.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تخفض فيها تصنيف أي من الدول ذات التصنيف الممتاز بدرجتين مرة واحدة.

وكانت "ستاندرد أند بورز" آخر الوكالات الكبرى التي أبقت التصنيف الممتاز لبريطانيا، فقد سبق لوكالتي "موديز" و"فيتش" أن خفضتا تصنيفها بدرجة واحدة دون الـ AAA قبل سنوات.

وحذرت "موديز" من خفض التصنيف مجدداً بعد إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني الجمعة، فيما قالت "فيتش" إن الاستفتاء سيكون له أثر سلبي "معتدل" على التصنيف".

كما قالت "ستاندرد أند بورز" في بيانها إن نتيجة الاستفتاء ستحد من فعالية واستقرار السياسات البريطانية في الفترة المقبلة. كما حذرت الوكالة من أن اسكتلندا قد تتجه لإجراء استفتاء على الاستقلال مما سيهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما حذرت من أن الشركات العالمية قد تلجأ إلى توجيه استثماراتها ومقراتها إلى دولٍ أخرى.