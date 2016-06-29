اليوم.. بدء تداول الأفراد على أسهم "لازوردي للمجوهرات"

يبدأ التداول اليوم على أسهم شركة لازوردي للمجوهرات ضمن قطاع التجزئة في السوق السعودية على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة لازوردي، سليم شدياق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة بدأت تنتهج سياسة توسعية، كما العمل على زيادة نسبة المبيعات، وبالتالي معدل الربحية، لافتاً إلى أن أكثر من 80% من الإيردات تأتي من قطاع الجملة.

ومن ضمن الخطط المستقبلية للشركة، تطوير قطاع التجزئة ومضاعفة عدد المحال في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، بحسب شدياق.

وكانت "لازرودي" قد طرحت نحو أربعة ملايين سهم لاكتتاب شريحة الأفراد، بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 13 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمال الشركة.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد ثلاث مرات، وبلغت حصيلة الاكتتاب 420 مليون ريال.