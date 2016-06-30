أسهم أوروبا تتعثر في التعافي من تداعيات Brexit

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تعثر محاولات التعافي من موجة هبوط عنيفة نتجت عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، مع تراجع أسهم البنوك الكبرى.



وهبط كل من مؤشر "ستوكس 600" و"مؤشر يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية 0.6%.



وانخفض مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.2% إلى 6346.20 نقطة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد أغلق أمس الأربعاء عند أعلى مستوى له منذ أبريل مرتفعا 3.6% إلى 6360.06 نقطة.



وكان ذلك الإغلاق أعلى من المستوى النهائي ليوم الخميس الماضي، البالغ 6338.10 نقطة، والذي سجله قبل أن يهوي المؤشر بعد ذلك بنحو 8.7% عند بداية تداولات 24 يونيو، بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت أسهم البنوك من بين الأسوأ أداء.



وهبطت أسهم دويتشه بنك وسانتاندر بعدما فشلت وحداتهما في الولايات المتحدة باجتياز اختبارات المتانة مجدداً هذا العام، في حين تضرر رويال بنك أوف سكوتلند أيضاً من تخفيض تصنيفه من قبل مورغان ستانلي.



وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند أكثر من 30% منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانخفض مجددا اليوم الخميس بنسبة 3.7% بعدما خفض مورغان ستانلي تصنيفه.



وافتتح مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.2%، في حين نزل مؤشر داكس الألماني 0.4%.