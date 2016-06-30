هيئة السوق: للجنة "المعجل" صلاحية إصدار القرارات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية، قراره بتشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة للإشراف على مجموعة المعجل. ويأتي ذلك عقب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد إدانة عدد من التنفيذيين.



وقرر مجلس الهيئة تعيين عبدالرحمن النافع رئيساً للجنة، وعبدالرحمن العنقري نائباً للرئيس وخالد الخويطر عضوا في اللجنة.

ودعت هيئة السوق المالية الجمعية العامة للشركة للاجتماع، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

صلاحيات اللجنة

أفاد بيان للهيئة بأن للجنة صلاحية إصدار القرارات الإدارية والمالية الضرورية لتسيير أمور الشركة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للشركة في أقرب وقت ممكن لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن أحكام المادة 69 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، منحت الهيئة صلاحية تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي تراه مناسباً لتتولى مهمة الإشراف على الشركة المدرجة بالسوق المالية، وذلك عند تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة.

وتتضح أهمية هذه الأحكام الجديدة في نظام الشركات، لكونها تحد من النتائج السلبية التي قد تتعرض لها الشركة في ظل غياب الجهة التي لديها أوسع السلطات في إدارتها وهو مجلس الإدارة.

وتقتصر مسؤوليات اللجنة المؤقتة على ما يعد ضرورياً لتسيير أمور الشركة فقط، ويكون للجنة صلاحية إصدار القرارات الإدارية والمالية في تلك الحدود دون أن يشمل ذلك ما من شأنه ترتيب التزامات أو أعباء إضافية على الشركة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للشركة في أقرب وقت ممكن، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لمساعي الهيئة في تفعيل دورها الإشرافي والرقابي وحماية المستثمرين، وهي تعد أول حالة تمارس الهيئة فيها الصلاحية الممنوحة لها وفقاً لأحكام المادة 69 من نظام الشركات.