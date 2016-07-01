الذهب يتماسك فوق 1300 دولار ويتجه صوب خامس مكسب أسبوعي

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، متجها لتحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية بدعم من تراجع الدولار، مع استمرار الإقبال على المعدن باعتباره من الأصول الآمنة رغم ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الدولار أمام الين وانخفض مؤشر العملة الأميركية الذي يقيس أداءها أمام سلة من ست عملات رئيسية، حتى مع ارتفاع الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، في ظل استمرار تعافي شهية المستثمرين للمخاطرة من أثر الصدمة التي أحدثها الاستفتاء البريطاني الأسبوع الماضي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% ليبلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 1336.20 دولار للأوقية (الأونصة). وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش سجل الذهب ارتفاعا بنسبة 0.7% ليصل إلى 1331.51 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر في يونيو أكبر مكاسبه الشهرية منذ فبراير وصعد 1% منذ بداية الأسبوع. وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1% ليبلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 1339 دولارا للأوقية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، اخترقت الفضة مستوى 19 دولارا للأوقية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2014. وبلغ المعدن 19.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتم تداوله مرتفعا 2.4% عند 19.14 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة أكثر من 8% منذ بداية الأسبوع، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أغسطس 2013.

وبلغ البلاتين أعلى مستوى له منذ 18 مايو، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية له منذ نهاية أبريل. وارتفع المعدن 0.4% اليوم ليصل إلى 1024.49 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم إلى أعلى مستوى له منذ 13 مايو، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل مارس، لكنه هبط 1% إلى 588.95 دولار للأوقية.