دعم حملة Brexit بـ 3.2 مليون جنيه فخسر 400 مليون

بعيد الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، تكبد الملياردير بيتر هارغريفز خسائر ثقيلة قدرت بـ400 مليون جنيه إسترليني، خلال 48 ساعة فقط أعقبت نتائج الاستفتاء، هو الذي وضع في صدارة المتبرعين لحملة Brexit، بعدما قدم لدعاة الخروج 3.2 مليون جنيه إسترليني.

ويملك هارغريفز شركة مالية تدعى Hargreaves Lansdown، والتي تكبدت خسائر بـ400 مليون جنيه إسترليني في قيمتها السوقية، خلال يومي تداول فقط.

وعلى الرغم من أن الملياردير البريطاني لم يضع في الحسبان أن صدمة خروج بريطانيا قد يكون لها هذا الوقع على الأسواق العالمية، إلا أن هارغريفز صرح لصحيفة "الغارديان" البريطانية أنه غير نادم على تبرعه لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم الخسائر الكبيرة التي اقتطعت جزءاً من ثروته، وبأنه لم يدعم Brexit لتحقيق مكاسب شخصية، معتبراً أن البريطانيين اتخذوا قراراً صائباً، سيعود بالنفع على الشركات مستقبلاً.

في حين لا ترى معظم الشركات أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال في المدى القريب أو المتوسط.