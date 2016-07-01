الأسهم اليابانية تعوض نصف خسائر Brexit

ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، للجلسة الخامسة على التوالي، مع استمرار عمليات تصيد الصفقات الرابحة، في حين ظل إقبال المستثمرين على المخاطرة قويا بعد صعود الأسهم الأميركية والأوروبية.

وزاد مؤشر نيكاي القياسي 0.7% ليغلق عند 15682.48 نقطة.

وعوضت الأسهم اليابانية نحو نصف الخسائر التي منيت بها في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع، والذي أحدث صدمة في الأسواق.

وعلى مدى الأسبوع، قفز مؤشر نيكاي 4.9% مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف أبريل.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1254.44 نقطة، في حين زاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.6%، لينهي اليوم عند 11320.65 نقطة.