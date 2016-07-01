S&P تخفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بعد انفصال بريطانيا

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى القلق بشأن وحدة التكتل بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد، لكنها أبقت على نظرتها المستقبلية مستقرة.

وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للاتحاد الأوروبي من‭ ‬(‭AA+‬)‭ ‬إلى (‭AA‬)، قائلة في بيان إنها "أعادت تقييم رأيها للتماسك داخل الاتحاد الأوروبي"، وإن الاتحاد ربما ستكون لديه مرونة أقل في الميزانية بعد رحيل بريطانيا، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت الوكالة قائلة: "توقعات الإيرادات والتخطيط الرأسمالي طويل الأجل والتعديلات لعوامل رئيسية لامتصاص الصدمات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، ستكون عرضة لشكوك أكبر".

وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي يشارك في وضع السياسة الاقتصادية للاتحاد، إن "خفض التصنيف من جانب وكالة واحدة للتصنيفات الائتمانية من شأنه ألا يؤثر على الاتحاد الأوروبي، لأن المستثمرين يأخذون متوسطا لجميع التصنيفات بشأن المتطلبات الرأسمالية، وهو ما يعني في الواقع العملي أن الاتحاد مازال يحتفظ بدرجة عليا للتصنيف الائتماني".

من ناحية أخرى، امتنع متحدث باسم آلية الاستقرار الأوروبية -صندوق الدعم المالي لمنطقة اليورو- عن التعقيب.