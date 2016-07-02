أكبر مكاسب شهرية بـ8% تدفع الذهب إلى 1341 دولاراً

صعدت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة في خامس أسبوع من المكاسب بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من التيسير للسياسة النقدية في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت معظم المكاسب بفعل طلب للاستثمار الآمن على المعدن النفيس مع إقبال المستثمرين على حماية أنفسهم من حالة عدم اليقين التي سبقت الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي الذي أجري في 23 يونيو/حزيران.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.52 بالمئة إلى 1341.91 دولار للأوقية (الاونصة) في نهاية التعاملات في السوق الأميركي. وبلغت مكاسب المعدن الأصفر 8.8 بالمئة في يونيو حزيران وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبراير شباط.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية تسليم أغسطس/آب 1.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1339.0 دولارا للأوقية. ووصل الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل إلى 1344.9 دولار.

واستفادت الفضة من قوة الذهب لتتخطى مستوى 19 دولارا للأوقية للمرة الاولى منذ سبتمبر/أيلول 2014، وأنهت الجلسة مرتفعة 5.6 بالمئة إلى 19.74 دولار للأوقية.

وسجلت الفضة أفضل أسبوع منذ أغسطس/آب 2013 مع صعودها حوالي 11 بالمئة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاتين إلى أعلى مستوى منذ 18 مايو/آيار مع صعوده 3.84 بالمئة ليغلق على 1059.20 دولار للأوقية، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وصعد البلاديوم 1.55 بالمئة إلى 604.20 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 605.40 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 مايو/أيار، محققا أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل مارس/أذار.