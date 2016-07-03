تحفيزات بنك انجلترا تهبط بالإسترليني إلى أدنى مستوى

تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، بعد أن قال محافظ بنك انجلترا Mark Carney إنه يتوقع أن يحتاج البنك إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال الأشهر المقبلة، بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي.



وأضاف كارني أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني ستعلن تقييماً مبدئياً للوضع في 14 يوليو الجاري .



ومن المتوقع أن يخفِض بنك انجلترا أسعار الفائدة في الصيف من 0.5% إلى مستويات قريبة من الصفر. كذلك تشير التوقعات أنه قد يلجأ إلى توسيع برنامجه لشراء السندات الحكومية.



من جهة أخرى، شدد كارني على أهمية تحديد أبعاد علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقتٍ ممكن، بما في ذلك المواضيع التي تتعلق بالهجرة.