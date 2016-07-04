أستراليا مهددة بخسارة تصنيفها الممتاز نتيجة الانتخابات

حذر محللون من خسارة أستراليا للتصنيف السيادي الممتاز AAA نتيجة حالة الغموض السياسي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فشل الحزبين الرئيسين في البلاد في الحصول على ما يكفي من المقاعد لتأليف حكومة.

وأظهرت النتائج احتدام المنافسة بين التحالف الليبرالي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الحالي، وحزب العمال بقيادة زعيم المعارضة. وهو ما يهدد بوجود برلمان بدون أغلبية حاكمة.

وحذر المراقبون من أن خسارة أستراليا لأحد تصنيفاتها قد يؤدي إلى موجة من خفض تصنيفات البنوك والشركات الأسترالية، وهو ما قد يؤثر بدوره على الأسهم والدولار الأسترالي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عشر دول فقط على مستوى العالم حاصلة على تصنيف "ممتاز" من وكالات التصنيف الثلاث.