الأسهم اليابانية تواصل الصعود بعد انحسار مخاوف BREXIT

ارتفعت الأسهم اليابانية لليوم السادس على التوالي مع انحسار المخاوف في الأسواق العالمية إزاء تداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن أحجام التداول ظلت محدودة للغاية بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.6% إلى 15775.80 نقطة مواصلا الارتفاع لليوم السادس في أطول موجة مكاسب منذ نوفمبرالماضي.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة مماثلة إلى1261.97 نقطة مع تداول 1.58 مليار سهم فقط وهو أدنى مستوى تداول منذ ديسمبر الماضي.

وزاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.7% إلى 11396.69 نقطة.