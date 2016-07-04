الذهب يعاود الصعود صوب أعلى مستوى في عامين

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بدعم من حالة الاضطراب السياسي التي أعقبت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موجة من عمليات تغطية المراكز المدينة في الصين، في وقت سابق، دفعت أسعار المعدن من جديد صوب أعلى مستوياتها في عامين الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وبلغ المعدن الأصفر 1357.60 دولار للأوقية (الأونصة) في الأسواق الخارجية بفارق أقل من دولار عن المستوى المرتفع الذي سجله الشهر الماضي قبل أن ينزل عن 1350 دولارا للأوقية.

واستفادت الفضة أيضا من تزايد عمليات الشراء في الصين، والذي صعد بها أكثر من 7% لتتجاوز مستوى 21 دولاراً للأوقية للمرة الأولى في عامين.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1349.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، في حين صعد سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 13.30 دولار إلى 1352.30 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 2.3% إلى 20.17 دولار للأوقية.

وتوقفت موجة تعافي الأسواق الأوروبية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حيث تباين أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية. والأسواق الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4% إلى 1055 دولارا للأوقية، كما نزل البلاديوم 0.4% إلى 602 دولار للأوقية.