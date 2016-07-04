تصريحات أوزبورن تنتشل الإسترليني من موجة الانخفاض

أنهى الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، موجة التراجع بعد انخفاضات متواصلة على مدى أسبوعين أوصلته إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثين عاماً.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد تصريحات لوزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، ذكر فيها نية الحكومة تخفيض ضريبة الشركات إلى أقل من 15% من 20% حالياً. كما أكد أوزبورن عزم الحكومة على توطيد العلاقة مع الصين لاسيما في مجال التجارة، إلى جانب توفير الدعم للإقراض المصرفي وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى شمال إنجلترا، والحفاظ على المصداقية المالية لبريطانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".