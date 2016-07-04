عامر: الدفاع عن الجنيه في السنوات الماضية "خطأ فادح"

أعطى محافظ البنك المركزي "طارق عامر" تلميحاً قوياً بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف العملة، واصفاً سياسة الدفاع عن الجنيه خلال السنوات الخمس الماضية "بالخطأ الفادح".

وقال "عامر" في تصريحات للصحف إن المركزي حصل على 23 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، في حين كان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي بحسب تصريحه.

وأضاف عامر أن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات، حيث أنه يرفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية.

وكان البنك المركزى قد خفض سعر العملة بـ 13% إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار فى مارس الماضي، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

ويرى المحللون أن خفضاً آخر للجنيه بات حتمياً بعد أن تزايدت حدة أزمة نقص العملة الأجنبية، وتآكلت احتياطيات النقد الأجنبي، كذلك إتسع الفارق بين سعر صرف الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، التي قفز فيها الدولار ليتجاوز مستوى 11 جنيهاً.

وسبب شح الدولارات أضرارا لأنشطة الشركات، كما أضر بالثقة في الاقتصاد المصري.

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى نحو 17.5 مليار دولار في مايو هذا العام، وشهدت مزيداً من التراجع هذا الشهر مع إعادة مصر وديعة بمليار دولار إلى قطر.

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال: "في اعتقادي أن خفض قيمة العملة لابد أن يحدث"، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف: "أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه للحفاظ على موارد البلاد من النقد الأجنبي، والتي تتآكل حاليا كما نرى في صافي الأصول الأجنبية".

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن الاحتياطيات ستصل إلى 25 مليار دولار بنهاية العام. ورغم ارتفاع الاحتياطيات قليلا منذ أكتوبر من العام الماضي، يقول مصرفيون إن الحصول على دولارات من النظام المصرفي أصبح أكثر صعوبة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن خفضا آخر في قيمة الجنيه ربما يطلق قفزة في التضخم، إذا تم في أوائل السنة المالية، وهو مبعث قلق رئيسي في بلد يعيش فيه 90 مليونا من بينهم ملايين الفقراء.

وقالت إيمان نجم الخبيرة الاقتصادية لدى برايم القابضة : "هناك مصادر أخرى للضغوط التضخمية ولذا فإنهم سينتظرون حتى نهاية الربع الأول أو أوائل الربع الثاني لإجراء الخفض لإتاحة المجال أمام احتواء الضغوط التضخمية". وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو.

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثاني في مايو إلى 12.3% من 10.3% في أبريل، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية مع خطة لخفض دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة في السنة المالية الحالية.

وقال خبير اقتصادي طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك دائما تكلفة لأي إصلاح".

وأضاف: "لا نستطيع إصلاح جميع الأمور في نفس الوقت. نحتاج إما لإصلاح هيكلي في الاقتصاد أو مجرد الإبقاء على كل شيء في حالة جمود خشية

ضغوط تضخمية مرتفعة جدا".