دمج الخليج الأول بأبوظبي الوطني يحلق بالأسهم الإماراتية

ارتفعت بورصة أبوظبي بعدما وافق مجلس إدارة بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني على الاندماج المقترح للمصرفين بهدف زيادة القدرات التنافسية في الربع الأول من 2017.

وسيتم استكمال صفقة الاندماج من خلال تبادل للأسهم حيث سيتلقى مساهمو بنك الخليج الأول 1.254 من أسهم بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم في حوزتهم، بحسب رويترز.

ويبدو ذلك في صالح مساهمي بنك أبوظبي الوطني لكن محللين يقولون إن تفاؤل المستثمرين بشكل عام تجاه الكيان المندمج يعني أن بيع أسهم بنك الخليج الأول ربما يظل محدودا.

ويتوقع محللون لدى أرقام كابيتال أن تساهم الصفقة بشكل إيجابي في ربحية السهم لكل من البنكين، حيث من المحتمل أن تزيد ربحية سهم بنك الخليج الأول 15.9 في المئة وربحية سهم بنك أبوظبي الوطني 11.1 في المئة.

لكن الصفقة ستواجه تحديات من حيث الدمج المالي ودمج الأنشطة إضافة إلى دمج أشخاص ذوي ثقافات مختلفة.

وربما تحفز الصفقة أيضا اندماجات بين بنوك أخرى من بينها بنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري. وصعد سهم بنك الاتحاد الوطني 5.9 في المئة بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.8 في المئة.