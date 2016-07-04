صعود قيمة البورصات العربية لـ998 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 13 مليار دولار لتصل إلى 997.9 مليار دولار مقابل 984.9 مليار دولار نهاية مارس الماضي بارتفاع نسبته 1.3 في المائة مقابل تراجع خلال الربع الأول بلغت نسبته 7.1 في المائة.

وقال بيان أصدره صندوق النقد العربي اليوم، إن أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني من العام الحالي، وإن مال الأداء للتحسن حيث سجلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار، ست أسواق بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار البيان إلى أن الأداء المتفاوت يعكس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية، متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبيا لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.

وفي المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابيا بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية.

وساهمت من جانب آخر المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي، واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.

وقد تأثرت جميع الأسواق المالية بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسة، خاصة أمام الدولار الأميركي بجانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 – 11.5 في المئة إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.

وأشار البيان إلى أن الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديدا من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.